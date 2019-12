Brand in Gmünder Mehrfamilienhaus: Senioren können Feuer löschen

Weil sich Bettzeug entzündet hatte, ist am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung sowie ein Nachbar sind leicht verletzt worden.

Kurz vor 15 Uhr am Freitag meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gmünder Werrenwiesenstraße einen Brand in einem der oberen Stockwerke. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das ältere Ehepaar aus der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, gemeinsam mit einem Nachbar das Feuer löschen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing Bettzeug Feuer. Die Hausbewohner konnten die Textilien auf den Balkon werfen und löschen. Die Feuerwehr war mit mindestens drei Fahrzeugen und etwa 30 Kräften im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Notarztwagen und drei Rettungswagen vor Ort. Von der Polizei waren ebenfalls drei Streifen im Einsatz.

Die Senioren sowie der hilfreiche Nachbar mussten jeweils leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Brandursache, sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.