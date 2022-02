Heftiger Wind hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Eutighofer Straße zu einem Unfall mit einem Trampolin geführt.

Von einer Böe erfasst, wehte das Sportgerät mit einem Durchmesser von vier Metern von einem Grundstück auf die Straße und prallte hierbei an die Windschutzscheibe des Autos einer 36-Jährigen an der Windschutzscheibe. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 8000 Euro.