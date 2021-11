Böbinger gründen neue Narrenzunft „Bäbenger Wildsaue“

Trotz oder gerade wegen der anhaltenden Corona-Krise hat ein Böbinger eine neue Narrenzunft gegründet: die „Bäbenger Wildsaue“. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit reihen sich die Ostälbler in eine weit zurückreichende Tradition ein.

Einige würden sich sicherlich fragen, wie man in diesen Zeiten nur darauf kommen könne, eine Narrenzunft zu gründen. Die Antwort der „Wildsaue“: Es gibt noch andere Themen als Corona, der kulturelle Bereich dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Und unterstreichen, dass die Schwäbisch-Alemannische Fasnet im Jahr 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbe aufgenommen wurde.

Wildschweine gruben die Glocke aus

Die Idee zur Gründung stammt laut Mitteilung vom ersten Zunftmeister des Vereins, Maximilian Wittmann. Schon als Kind sei er in der schwäbisch-alemannischen Fasnet aktiv gewesen. Die Idee für die „Bäbenger Wildsaue“ hingegen entspringe einer örtlichen Sage.

Dabei handle es sich um die Kolomansglocke, die aufgrund ihres hohen Werts während den Napoleonischen Kriegen von den einheimischen Böbingern vergraben wurde. Außerdem wollten die Einheimischen die Glocke vor der Einschmelzung bewahren – und davor, eine Kanone zu werden.

Allerdings seien nach den Kriegsjahren die Menschen verstorben, die den Aufenthaltsort der Glocke kannten. Daher galt sie für mehrere Jahre als verschwunden. Doch dann traten eben die Vorbilder der Zunft auf den Plan: Wildschweine.

Die Tiere haben während ihrer Futtersuche in einem Eichenwald nahe Böbingen die für immer verschollen geglaubte Glocke freigelegt. Ein Bauer verständigte daraufhin den Ortsvorsteher. Dieser ließ sie um 1840 wieder aufhängen. Ende gut, alles gut? Leider nein.

Denn bereits nur wenige Jahre später habe man die Glocke aufgrund von Beschädigungen erneut abgehängt und dann doch noch eingeschmolzen. Noch heute ziert eben diese Glocke das Böbinger Wappen – auch, wenn es keine detaillierte Abbildung der sogenannten Kolomansglocke gibt. Die Narrenzunft will laut eigener Aussage dazu beitragen, dass sie nie wieder in Vergessenheit gerät. Dabei habe ihr der Böbinger Geschichts- und Heimatverein bei den Recherchen geholfen.

Zu der Narrenzunft gehören daher also die Wildschweine, die symbolisch für die Kolomansglocke einen Glockengürtel tragen sowie der Bauer, der den Fund der Glocke gemeldet haben soll.

Ein dreifaches Wildsau – grab’s aus

Die „Bäbenger Wildsaue“ sind eine von mehr als 1000 Narrenzünften, die seit den 1990er-Jahren gegründet worden sind, so der Verein. Diese rasante Entwicklung erkläre sich mit dem Bedürfnis der Menschen nach festen Bräuchen, gerade in Zeiten von Globalisierung und Anonymisierung.

Die Zunft will, so heißt es weiter, mit dem Verein als ein Zeichen bürgerschaftlichen Engagements Veranstaltungen organisieren und „zum Gelingen vieler gesellschaftlicher Ereignisse in der Gemeinde beitragen“, wird Gründer Maximilian Wittmann in der Mitteilung zitiert. Und weiter: „In diesem Sinne – eine glückseelige Fasnet und ein dreifaches Wildsau – grab’s aus.“