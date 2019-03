Blutverschmiert und betrunken: 34-Jähriger verletzt Polizistin

Mehrere Passanten haben am Mittwochnachmittag den Notruf gewählt. Der Grund war ein völlig betrunkener 34-Jähriger, der mit blutverschmiertem Gesicht in Schwäbisch Gmünd herumbrüllte. Die Polizei musste den Mann überwältigen und nahm ihn in Gewahrsam.

Der 34-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Wie die Polizei berichtet, wäre es verantwortungslos gewesen, den Mann in diesem Zustand sich selbst zu überlassen. Deshalb nahmen sie ihn mit.

Dagegen wehrte sich der betrunkene Mann – er schlug einem Polizisten den Ellenbogen ins Gesicht. „Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann letztlich auf den Boden gebracht und fixiert werden“, schreibt die Polizei weiter. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Bei Durchsuchung Cannabis gefunden

Bei der Durchsuchung des Mannes soll außerdem eine geringe Menge Cannabis gefunden. Dies wird zu einer weiteren Strafanzeige führen. Gegen 1 Uhr in der Nacht wurde der 34-Jährigen an ein Familienmitglied übergeben.