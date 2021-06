Blinder Alarm am Baggersee

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr haben zwei Frauen der Polizei mitgeteilt, dass sie im Baggersee in der Schorndorfer Straße für einen kurzen Moment eine Person erkennen konnten, von welcher sie glaubten, dass diese sich möglicherweise in einer Notlage befand. Daraufhin wurde zunächst mit mehreren Polizeikräften und einer Drohne das Ufer abgesucht beziehungsweise der See überflogen. Im weiteren Verlauf wurden die Feuerwehr Lorch mit sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften sowie die DLRG-Wasserrettung Ostalb/Rems-Murr mit 23 Kräften und mehreren Booten hinzugerufen. Trotz des Einsatzes von Booten, Tauchern, Strömungsrettern und Echolot konnte keine Person aufgefunden werden. Auch konnten im Uferbereich keine herrenlosen Kleidungsstücke oder ähnliches aufgefunden werden. Die Befragung von weiteren Badegästen verlief negativ, ebenso ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vermisste Person, so dass gegen 22.45 Uhr die Suchmaßnahmen eingestellt wurden.