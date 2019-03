Beziehungsstreit löst Polizeieinsatz aus

Zwischen einem 17-Jährigen und seiner 16 Jahre alten Freundin ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in einem Gebäude in der Danziger Straße zu einem Streit gekommen. Dieser ist zu einem Polizeieinsatz ausgeartete.

Der Jugendliche hatte sich wohl derart aufgeregt, dass er in der Wohnung zunächst eine Toilettentüre beschädigte und dann den Scheibenwischer eines vor dem Haus geparkten Fahrzeuges abriss. Nachdem der Polizei irrtümlich gemeldet wurde, dass der 17-Jährige mit einem Messer bewaffnet sei, rückten insgesamt fünf Polizeibesatzungen aus.

Mit dem jungen Mann wurde im Beisein seines Vaters anschließend ein belehrendes Gespräch geführt.