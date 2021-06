Betrunkener Schwarzfahrer leistet erheblichen Widerstand.

Bereits am vergangenen Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ist die Polizei in Schwäbisch Gmünd zum Bahnhof gerufen worden, nachdem in einem Zug ein Passagier kein gültiges Bahnticket vorweisen konnte, seine Personalien nicht angeben wollte und auch nicht bereit war, den Zug zu verlassen. Auch gegenüber der eintreffenden Polizeistreife war der junge Mann unkooperativ und äußerst aggressiv.

Nachdem er sich massiv weigerte den Zug zu verlassen, wurde er von den Beamten aus dem Zug gebracht. Auf Grund seines impulsiven und aggressiven Verhaltens wurden ihm Handschellen angelegt. Hierbei leistete er Widerstand und versuchte mehrfach, die Beamten zu bespucken. Zudem beleidigte der stark betrunkene Mann die Polizeisten aufs Übelste.