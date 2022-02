Betrunken gegen geparktes Auto gefahren

Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, wollte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Oberbettringen, in der Straße „In der Vorstadt“, rückwärts ausparken. Dabei beschädigte er den neben ihm parkenden Wagen eines 21jährigen. Passanten machten den 57-Jährigen daraufhin auf den Unfall aufmerksam und der Jüngere wollte die Polizei rufen, um den Unfall aufnehmen zu lassen.

Dies versuchte der 57-Jährige zu verhindern, indem er dem 21-Jährigen das Handy wegnehmen wollte. Den Grund für dieses Verhalten konnte schließlich die Polizei klären. Demnach hatte der 57jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut, als dass er noch fahrtüchtig gewesen wäre.

Der Führerschein wurde ihm wegen des gleichen Delikts bereits vor Jahren abgenommen. Nun musste er wieder eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.