Die Kreishandwerkerschaft hat mit der Lossprechungsfeier das Ende der Ausbildungszeit in Schwäbisch Gmünd gefeiert. Dabei ging Kreishandwerksmeister Alexander Hamler auch im Namen von Kreishandwerksmeisterin Katja Maier aus Aalen auf die weiter gute wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks ein. Während die Industrie bereits „deutliche Bremsspuren“ vermelde, scheine im Handwerk weiterhin die Sonne von einem fast ungetrübten Himmel. Das werde auch so bleiben. Die Voraussetzungen, im Handwerk eine solide und dauerhafte Beschäftigung zu finden seien hervorragend.

Voraussetzung sei die solide berufliche Ausbildung in der Verbindung von Betrieben und Schulen. „Wir brauchen Sie als Handwerker, bleiben Sie uns treu“, rief Hamler den jungen Gesellinnen und Gesellen zu. Den jungen Leuten böten sich als Meister, Betriebswirte im Handwerk, als Absolventen eines zusätzlichen Studiums oder durch Übernahme beziehungsweise Gründung eines Betriebs sehr gute Karrieremöglichkeiten, betonte der Präsident der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer.

Handwerker sind gesuchter als Akademiker

Auf dem Arbeitsmarkt würden zehnmal mehr Handwerker als Akademiker gesucht. Eine Studie habe gezeigt, dass Handwerksmeister im Laufe ihres Lebens unterm Strich genauso viel verdienen wie Absolventen einer Fachhochschule.

CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Scheffold war überzeugt, dass die jungen Handwerker allen Grund haben, um optimistisch nach vorne zu schauen. Finanzdezernent Karl Kurz hielt ein Plädoyer für die Duale Berufsausbildung, um die Deutschland in vielen Nachbarländern beneidet werde. Joachim Bläse, Erster Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, ließ keine Zweifel daran, dass die Gesellschaft die Handwerker braucht und deren Ansehen in Zukunft kräftig steigen werde. Zudem seien die Fähigkeit der Handwerker beim Reparieren und Sanieren ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen. Als Vorstand der VR-Bank Ostalb überreichte Olaf Hepfer Preise an die besten Absolventen; Jonas Eckle oblag der Gesellendank.

Das sind die Preisträger aus dem Verbreitungsgebiet der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ / „Aalener Nachrichten“:

Bau-Innung Aalen: Preis: Manuel Ilg und Lukas Eiberger, beide Firma Hans Fuchs, Ellwangen. Belobigung: Michael Hieber, Markus Schäffler; Ellwangen, Manuel Hompf, Haag-Bau, Neuler; Felix Ilg, und David Michelis, beide Hermann Fuchs, Ellwangen; Tamay Yildiz, Georg Stegmaier, Hüttlingen.

Bäcker-Innung: Belobigung: Mirko Dominik Roder, Bäckerei Erwin Angstenberger, Aalen.

Innung für Elektrotechnik: Belobigung: Lars Beyrle, Stadtwerke Aalen, Jan Stein, Prinzing Elektrotechnik, Aalen.

Friseur-Innung Aalen: Belobigung: Isabelle Raubach, KAT & More, Aalen.

Konditoren-Innung: Belobigung: Franziska Wagner, Café Schieber, Aalen.

Kfz-Innung: Preis: Stephan Waibel, Autohaus Beißwenger, Abtsgmünd; Andreas Forner, Auto Forner, Unterschneidheim; Patrick Slawik, Autohaus Bruno Widmann, Ellwangen; Belobigung: Rico Döhring und Tim Pohl, Auto-Wagenblast, Aalen; Jonas Heuschmid, Auto-Center W & B, Essingen; Daniel Wildfeuer, Autohaus Bruno Widmann, Aalen.

Maler- und Lackierer: Belobigung: Maike Zink, Michael Sievers, Oberkochen; Tim Schelhorn.

Schreiner-Innung: Belobigung: Fabian Blümle, Firma Martin Zink, Aalen; Flavio Herzberger, Firma Ulrich Knautz, Neresheim; Raphael Köhler, Firma Martin Hertlein, Rainau; Catharina Paulus, Firma Bernd Hieber, Aalen; Andreas Schmid, Firma Michael Kopp, Aalen; Johann Schuster, Firma Gerhard Fürst, Ellwangen.

Zimmerer-Innung: Preis: Thilo Grosse, Zimmerer, Geiger Holzbau, Westhausen; Belobigung: Valentin Bay, Firma Franz Abele, Bopfingen; Leopold Huber, Holzbau Höfer, Aalen; Bernd Mettmann, mein Bodenbelag.de, Neresheim; Lukas Schmid, Zimmerer, Holzbau Mayle, Neuler.

Kauffrau für Büromanagement: Preis: Nicole Rettenmaier, Firma Kratky, Aalen. Belobigung: Theresa Forster, paramobil, Westhausen; Hannah Walke, Kienle Holzbau, Neresheim.

Preis für das beste Gesellenstück der Zimmerer: Thilo Grosse, Holzbau Geiger, Westhausen. Der VR-Bank-Preis: Manuel Ilg, Hans Fuchs, Ellwangen.

Anlagenmechaniker: Kürsat Acikgöz, Benedikt Bruder, Pascal Mögel, Tim Sachs, Dominik Starz. Beton- und Stahlbetonbauer: Christopher Adelmann, Florian Auchter, Nico Lumpp, Nico Schlipf. Maurer: Lukas Brauer, Piotr Grzegolec, Atmir Krasniqi, Patrick Schimmele, Wilhelm Utz, Faruk Yakub Yasar. Hochbaufacharbeiter: Martin Wallisch; Baugeräteführer: Maximilian Hofrichter; Straßenbauer: Manuel Hompf.

Elektroniker: Dimitri Bakalo, Tobias Geike, Baboucarr Jeng, Kaan Kertis, Fabio Maier, Lennart Reiter, Patrick Unruh, Julian Vaas, Steffen Wolf, Ferdinand Wolfsteiner. Glaser: Abdulkeriem Alhanafi.

Fleischer: Lucas Grau. Konditor: Sirkka Bambrowicz, Tatjana Beerschwinger, Jessica Fraser, Stephanie Kienzle, Carolin Mangold, Franziska Merkle, Nicole Nilson, Kübra Okumus, Lydia Rettig, Jessica Schenk, Julia Schmid, Hans-Georg Teutschbein. Konditoreifachverkäuferin: Daniela Horn, Tamara-Franziska Schulz, Jessica Schwarz.

Friseurin: Marina Fakhoury, Leonie Jaumann, Fatma Karabacak, Inna Knygynytska, Ilona Schäfer, Anna Shaganova, Selin Stelzer, Julu Vossler. Kraftfahrzeugmechatroniker: Leon Celik, Patrick Dambacher, Selman Evran, Marius Geilert, Abanoub Girgis, Nico Jannusch, Burak Kababiyik, Rafael Kiesewetter, Noel Langhans, Philipp Mack, Marvin Maucher, Timm Niederfriniger, Marco Schwarz, Conrad Senbert, Muhammed Enes Sezgin, Simon Wahl, Niclas Wehner, Lars Zellinger, Artem Zolotukhin.

Sie haben die Gesellenprüfung bestanden:

Maler und Lackierer: Robin Bauer, Jacqueline Hassler, Baboucarr Mbowe, Marina Milde, Meto Luis Ribeiro. Fahrzeuglackierer: Dadullah Barekzai, Sami Berredjem, Hassan Abdi Dahir, Selina Dechet, Alexandros Gkaidatzis. Bauten- und Objektbeschichter: Tobias Burkhardt, Bianca Funk, Adrian Kerwien, Ronja Schmid, Nico Frings.

Metallbauer: Abdullah Sari. Feinwerkmechaniker: Fabian Besel, Jan Grimmeißen, Fabian Lukas Häfele. Fachwerker für Feinwerktechnik: Marcel Bucher, Maximilian Erdt, Eugen Fischer, Sascha Frank, Hassan Omeirat, Marco Scherr, Karl Strauß.

Schreiner: Thiemo Balcerowicz, Viktor Geiger, Tim Hofstetter, Fabian Kienle, Jonas Klaus, Michelle Köder, Raphael Köhler, Abdul Rahman-Stoll, Christian Schieb, Lemme Tesfaye, Leon Vitzthum, Jonathan Wagner. Fachpraktiker für Holzverarbeitung: Jonathan Ballheimer, Domenik Pitschel, Dominik Riek, Fabian Schneider. Zimmerer: Salim Barati, Nicola Baßler, Michael Buchstab, Armin Eckstein, Miguel Angel Extremera Perez, Luis Hägele, Yannik Hägele, Ylli Halitaj, Lukas Haug, Simon Hohloch, Silas Krauss, Markus Ness, Maximilian Nieß, Manuel Pollinger, Egor Schanzin, Sebastian Schmadlak, Jan Schuler, Nico Zwerger.

Kaufleute für Büromanagement: Denys Bleicher, Anna-Lena Förster, Lisa Jooß, Tobias Oliver Kley, Barbara Mayr, Nadine Neska, Katharina Peller, Nina Pfundstein, Johannes Seibold, Maik Stefan, Christa Thut, Canan Voss, Denise Weber, Angelina Weiß.

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker: Fabian Schuster. Stuckateur: Marius Schwarz.