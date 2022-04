Bei Überholmanöver schwer verletzt

Eine schwer Verletzte und ein Sachschaden von ungefähr 59 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Richard-Bullinger-Straße ereignete. Gegen 21.15 Uhr befuhren ein VW-Fahrer und die Audi-Fahrerin die Richard-Bullinger-Straße hinter einem Sattelzug. Auf Höhe des dortigen Freibades setzte die 42-Jährige Audi-Fahrerin, die sich hinter dem VW befand, zum Überholen des Sattelzuges an. Als der 42-Jährige VW-Fahrer ebenfalls den Sattelzug überholen wollte, übersah er, die sich bereits neben ihm befindliche Audi-Fahrerin und touchierte deren Fahrzeug. Hierbei wurde VW nach rechts abgewiesen und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Er rammte den dortigen Schutzzaun samt Einfahrtstor eines dort befindlichen Sees und beschädigte dieses erheblich. Die ebenfalls 42-Jährige wurde zunächst nach links abgewiesen. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug und prallte gegen das Hinterrad des Sattelzug-Aufliegers. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Audi der 42-Jährigen und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Der 45-Jährige Fahrer des Sattelzuges sowie der VW-Lenker blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 59 000 Euro.