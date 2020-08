Bei Schorndorf: Mann erleidet tödliche Brandverletzungen

Am Samstagmorgen ist auf einem Gartengrundstück im Schorndorfer Ortsteil Schornbach eine Gartenhütte in Brand geraten. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand die etwa vier Mal acht Meter große Hütte vollständig in Flammen und ein 62-Jähriger lag mit schweren Brandverletzungen davor.

Feuerwehrkräfte holten den Mann sofort aus dem Brandbereich. Er verstarb jedoch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Brandort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Die Kreisstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten und für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden. Die Schorndorfer Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Rettungskräften im Einsatz, außerdem der Rettungsdienst mit fünf Helfern.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es zu einer Verpuffung im Zusammenhang mit einer Gasflasche gekommen sein. Der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.