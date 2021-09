Bei Auseinandersetzung werden mehrere Personen verletzt.

Im Bereich des Schwäbisch Gmünder Bahnhofs ist es am späten Sonntagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der es auch Verletzte gegeben hat.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hielten sich mehrere Personen am Bahnhof auf und konsumierte dort gemeinsam Alkohol. Gegen 17.40 Uhr kam es zwischen einem Mann aus dieser Gruppe und einer rund zwolfköpfigen Personengruppe aus bislang unbekannter Ursache zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann aber durch Fußtritte und Faustschläge angegangen wurde. Die Angreifer traten wohl auch auf den am Boden liegenden Mann ein.

Ein 30-jähriger Bekannter, der seinem Freund zu Hilfe kam, wurde von den Angreifern ebenfalls geschlagen und zu Boden gerissen. Erst als weitere Zeugen eingriffen, flüchteten die Täter.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch Streifenwagen des Aalener Polizeireviers beteiligt waren, konnten ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen werden, der durch Zeugen als einer der Täter identifiziert wurde.