Die Gewerkschaft ver.di Baden-Wurttemberg ruft am Mittwoch im Rahmen bundesweiter Arbeitsniederlegungen Beschäftigte und Auszubildende der Barmer zu ganztagigen Warnstreiks auf.

Die zentrale Kundgebung in Süddeutschland findet in Schwabisch Gmünd statt. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

ver.di fordert für die Beschaftigten und Auszubildenden, die unter den Tarifvertrag mit der Barmer fallen, unter anderem eine deutliche Erhöhung der Gehälter, die Reduzie rung der wöchentlichen Arbeitszeit sowie eine Fahrkostenunterstützung- in einem Gesamtvolumen von gut sieben Prozent. Außerdem sollen die Aubildungsvergiltungen um 200 Euro angehoben werden.

Die Barmer hatte in der zweiten Verhandlungsrunde am 21. Januar ein Angebot vorgelegt, das im ersten Jahr keine lineare Steigerung vorsieht und im zweiten Jehr lediglich die Inflation ausgleichen soll.

Die angebotene Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 36 Minuten wöchentlich soll nur für ein Jahr gelten- Ilka Ulrich, ver.di Gewerkschaftssekretarin: "Die letzten fünf Jahre haben die Beschaftigten der Barmer die gesamte Reorganisation der Kasse mitgetragen. Trotz erheblicher Belastungen wurden die Versicherten durchggngig gut unterstutzt. Jetzt ist es Zeit, dass von ihrem Arbeitgeber etwas zurück kommt."

Demozug durch die Stadt

Sollten die Tarifverhandlungen am 12. und 13. Februar nicht erfolgreich beendet werden konnen, ist mit weiteren Warnstreiks zu rechnen. Die Kundgebung findet in Schwabisch Gmund am Johannisplatz um 11.45 Uhr statt.

Vorher gibt es einen Demozug durch die Stadt, dieser startet auch am Johannisplatz um elf Uhr. Erwartet werden am zweiten Hauptstandort der bundesweiten Kasse neben den Streikenden aus ganz Baden-Württemberg auch Beschaftigte aus Bayern.