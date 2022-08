B 297 zwischen Lorch und Unterkirneck ab Montag voll gesperrt

Die Bundesstraße 297 zwischen Lorch und Unterkirneck wird von Montag, 22. August, bis voraussichtlich 4. November für den Verkehr voll gesperrt. Grund dafür sind laut Mitteilung des Landratsamts Ostalbkreis Tief- und Straßenbauarbeiten. Im Zuge der B 297 wird von der Abzweigung K 3273 Unterkirneck bis Lorch auf einer Länge von 1,5 Kilometern eine Belagssanierung vorgenommen. Dabei werden zwei Fahrbahnrutschungen beseitigt und die Entwässerungsanlagen sowie der Gehweg am Trudelhof erneuert. In einem separaten Abschnitt an der Hohen Linde werden außerdem eine Bushaltestelle behindertengerecht umgebaut und eine Fußgängerampel errichtet. Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich auf rund eine Million Euro und werden vom Bund getragen. Den Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten erhielt die Firma Leonhard Weiss. Eine großräumige Umleitung über Adelberg–Schorndorf–B 29 wird in beide Richtungen ausgeschildert.