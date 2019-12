In den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen ist ein 20-jähriger Mann am Freitag gegen 11.30 Uhr. Der junge Autofahrer war auf der Weilerstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen eines 18-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten anschließend von Abschleppunternehmen geborgen werden. Dazu musste die Weilerstraße zeitweise gesperrt werden.