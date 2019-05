Autos beginnen zu brennen

Am Wochenende haben zwei Autos gebrannt.

Am Sonntagnachmittag begann in Spraitbach plötzlich das Auto eines 65-Jährigen zu rauchen. Der Mann hielt sein Auto an und verließ es zusammen mit seiner Beifahrerin unverletzt. Kurz darauf fing das Auto Feuer und stand in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus, das Auto brannte trotzdem voll aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.

Zur beinahe gleichen Zeit ist ein Auto in Schwäbisch Gmünd in Brand geraten. Der Besitzer hatte das Auto abgestellt, als es in Brand geriet. Der Grund war vermutlich ein technischer Defekt. Bis die Feuerwehr anrückte, versuchte ein Zeuge den Brand mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher einzudämmen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro.