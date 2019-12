Autofahrerin hinterlässt nach Unfall ihren Führerschein und fährt davon

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss hat eine 41-jährige Frau in Alfdorf am Freitag verursacht. Nachdem sie den anderen Unfallbeteiligten ihren Führerschein ausgehändigt hatte, ist sie jedoch davongefahren.

Am Freitag um 16.15 Uhr beschädigte eine 41jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße in Alfdorf beim Ausparken einen geparkten Wagen. Dabei verursachte sie einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. An der Unfallstelle händigte sie dem anwesenden Unfallbeteiligten zwar ihren Führerschein aus, fuhr jedoch noch vor einem vollständigen Austausch der Personalien weiter. Eine Polizeistreife traf die Frau an der Adresse an des Eigentümers ihres Fahrzeugs an. Dort stellten die Beamten fest, dass sie alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb die Fahrerin mit zur Blutprobe musste. Die Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben und muss mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.