Autofahrer sind betrunken in Schwäbisch Gmünd unterwegs

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd hat in der Nacht auf Freitag zwei Autofahrer kontrolliert. Bei beiden wurde ein hoher Alkoholpegel festgestellt.

Ein 41 Jahre alter Autofahrer wurde am Freitag gegen 1.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern bei einem Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,5 Promille hatte. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Kurz nach 2 Uhr am Freitag wurde ein 31-Jähriger im Pfeifergäßle ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.