Autofahrer liefern sich illegales Rennen.

Ein 19-jähriger Autofahrer und ein 20-jähriger Autofahrer haben sich am frühen Samstagmorgen in Schwäbisch Gmünd in der Lorcher Straße vor den Augen einer Polizeistreife ein illegales Autorennen geliefert. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Die beiden Autofahrer fuhren laut Polizei zunächst auf der Lorcher Straße in stadteinwärtiger Richtung hintereinander her. Plötzlich scherte der 19-Jährige zum Überholvorgang aus. Der 20-Jährige verhinderte dies, indem er sein Auto auf die Gegenspur lenkte und so den 19-Jährigen am Überholen hinderte. Dieser blendete daraufhin mehrfach auf und beide Fahrzeuge beschleunigten stark.

Der 19-Jährige versuchte anschließend rechts zu überholen, was wiederum der 20-Jährige verhinderte, indem er nach rechts steuerte. Kurz darauf wurde die wilde Jagd jäh durch eine Polizeistreife unterbrochen und beide Fahrer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen verbotenem Autorennen rechnen.