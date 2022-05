Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf (an) - Vor einer Polizeikontrolle geflohen ist ein Autofahrer am Freitag gegen 1 Uhr morgens. Er sollte am Ortsende von Waldstetten in Richtung Straßdorf kontrolliert werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter. Er hielt seinen Toyota erst in der Weidenäckerstraße in Straßdorf an, stieg aus und flüchtete zu Fuß in ein nahgelegenes Wald-und Wiesengebiet. Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine helle, gelb-orangefarbene Oberbekleidung.