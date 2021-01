Am Samstag gegen 16 Uhr hat sich in der Straße Sonnenhalde ein geparktes Fahrzeug selbständig gemacht. An dem Pkw der Marke Toyota war offenbar die Handbremse nicht angezogen, weshalb es wegrollte und auf der Gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Citroen prallte. Bei dem Zusammenstoß kamen keine Personen zu Schaden. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 1500 Euro.