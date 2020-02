Auto landet nach Irrfahrt in Baugrube

Nach einer Irrfahrt ist ein Autofahrer schließlich in einer Baugrube gelandet und und musste leicht verletzt von der Feuerwehr befreit werden.

Der 72-jährige Autofahrer wollte am Samstag, gegen 20 Uhr in seine Grundstückseinfahrt in der Straße Eulenbuck einbiegen. Dazu scherte er nach links aus, um besser in seine Einfahrt einfahren zu können. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte er plötzlich seinen Pkw und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Zaun. Anschließend prallte er gegen das Vordach einer Terrasse und schleuderte von dort aus weiter, bis er an einer Baustellengrube hängen blieb. Die Feuerwehr musste zunächst den Wagen sichern. Erst danach war es möglich den 72-jährigen aus seinem Pkw zu befreien. Der Mann und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Durch die Irrfahrt wurde auch noch ein geparkter Audi beschädigt gegen den eine Mülltonne geschleudert wurde. Der Gesamtschaden der Unfallserie beträgt etwa 20 000 Euro.