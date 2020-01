Auto landet in der Rems: Feuerwehr ist derzeit im Einsatz.

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist aus bislang unbekannten Gründen in der Nacht zum Dienstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf eine Grünfläche zwischen der Rems und der Konrad-Zuse-Straße gefahren. Beim Versuch, das Auto zu wenden, rutsche der Wagen in den Fluss und kam dort auf dem Dach zum Liegen.

Am Morgen versuchten die Besitzer des Fahrzeugs selbstständig, das Auto aus der Rems zu ziehen, was allerdings misslang. Hierbei entstand zudem noch Flurschaden von mehreren Tausend Euro. Die erst am Morgen verständigte Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ist derzeit mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und übernimmt die Bergung. Da sich diese kompliziert gestaltet, wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Maßnahmen bis in den Nachmittag hinziehen werden.

Durch die Feuerwehr wurde zudem eine Ölsperre errichtet. Am Auto entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.