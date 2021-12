Auto gestohlen, im Feld gelandet... und dann fehlt auch noch ein Weihnachtsbaum

In der Nacht zu Samstag wurde im Hermann-Löns-Weg in Durlangen ein blauer Hyndai von bislang unbekannten Tätern entwendet. Mit diesem Fahrzeug wurden unter anderem auf dem Sportplatz mehrere Kreise gedreht, ehe Fahrer und Fahrzeug auf einem Feld zwischen Durchlangen und Tanau verunglückte

Auch wurde vermutlich mit diesem Fahrzeug ein Gartenzaun in der Winkelgasse beschädigt. Weiter wurde bekannt, dass in der Nacht zwei Fahrräder und ein Weihnachtsbaum in der Bernhardusstraße entwendet wurden. Von den Tätern ist bislang nichts bekannt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um die selben Täter handelt. Eventuelle Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd oder am Montag direkt beim Polizeiposten Spraitbach zu melden.