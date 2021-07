Auto gerammt und geflüchtet

Am Samstag gegen 11 Uhr erkannte ein 47-Jähriger zwei Männer wieder, die in einem geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gschwender Straße in Spraitbach saßen. Da die beiden wegen vorangegangener Straftaten gesucht wurden, stellte der 47-Jährige sein Auto so ab, dass die Männer nicht ungehindert wegfahren konnten.

Noch bevor der Mann die Polizei verständigen konnte, fuhr der 21-jährige Fahrer des Audi los und rammte das Auto des 47-Jährigen zur Seite. Anschließend fuhr der Audi auf die B298 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Der 47-Jährige fuhr hinterher und beobachtete, wie der 21-Jährige mehrmals trotz Überholverbots und mit sehr hoher Geschwindigkeit andere Autos überholte und rote Ampeln ignorierte.

Die Polizei konnte den Audi schließlich in Schwäbisch Gmünd stoppen. Da der 21-Jährige offensichtlich unter Drogeneinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Die Schwäbisch Gmünder Polizei sucht weitere Zeugen, Telefon 07171 / 3580.