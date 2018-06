Eine 68-jährige Renault-Fahrerin ist mit ihrem Auto am Mittwochabend in der Deinbacher Straße auf eine Hausmauer gefahren. In einer Linkskurve kam sie gegen 20 Uhr auf regennasser Straße ins Rutschen. Die Hausmauer wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden am Gebäude wurde vorläufig auf rund 20000 Euro geschätzt. Die Autofahrerin erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, die anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit, dessen Schaden bewegt sich um die 5000 Euro.