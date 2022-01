Eine 21-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr von einem Auto erfasst worden, als sie über einen Zebrastreifen ging. Die 52-jährige Autofahrerin war auf der Pfitzerstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs und übersah die Fußgängerin. Jene wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.