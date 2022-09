Auswirkungen der Energiekrise? Anhänger mit 1200 Litern Heizöl kippt um

In Lorch ist am Dienstagnachmittag ein Anhänger während der Fahrt umgekippt. Geladen hatte der 65-jährige Fahrer des Gespanns zwei Kanister mit 1200 Litern Heizöl. Auto und Anhänger sind laut Polizeibericht in einer Linkskurve ins Schlingern geraten.

Der Fahrer blieb unverletzt, Heizöl sei zudem auch keines ausgetreten. Dennoch rückten die umliegenden Feuerwehren mit 17 Kräften und sechs Fahrzeugen aus. Größerer Schaden entstand nicht. Jedoch verstieß der 65-Jährige gegen die Gefahrgutvorschriften. Die Polizei ermittelt.