Ausflug endet mit Unfall: 20-Jährige wird von Draisine leicht verletzt

Mehrere Personen sind am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr mit drei Draisinen auf der Kochertal-Draisine bei Sulzbach-Laufen unterwegs gewesen. Die hinterste Draisine wurde dabei zu stark beschleunigt und fuhr auf die anderen Draisinen auf. Dadurch brach die Rückenlehne des vordersten Schienengefährts und eine 20-jährige Frau fiel in der Folge in das Gleisbett. Dort wurde sie von einer der Draisinen überrollt und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.