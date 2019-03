Der langjährige Gmünder Polizeichef Helmut Argauer hat den Präventionspreis des Schwäbisch Gmünder Fördervereins Aktion Sichere Stadt erhalten. Er wurde geehrt als jemand, der sich weit über das normale Maß in der Stadt eingebracht hat und gerade im Bereich der Prävention viel bewegt hat.

Erster Bürgermeister Joachim Bläse sprach bei der Preisverleihung von einem langjährigen und treuen Wegbegleiter und einer Persönlichkeit, die sich über viele Jahre eingebracht hat. „Präventionsarbeit hat sehr viel mit den Schulen zu tun, mit den Jüngeren“, so Bläse, der Argauer – von 2000 bis 2018 Chef des Gmünder Polizeireviers – dafür dankte, dass es ihm immer wieder gelungen war, die richtigen Menschen für die Präventionsarbeit vor Ort zu finden. Bläse: „Argauer hat gespürt, dass Beratung auch heißt, bei den Menschen zu sein.“ Auch sei es mit Argauers Verdienst gewesen, dass es heute die Beratungsstelle im Waisenhaus gibt. Dort, im sogenannten S-Punkt, befinden sich die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die Anlaufstelle für den Kommunalen Ordnungsdienst sowie die Geschäftsstelle der Aktion Sichere Stadt.

Über 50 000 Euro gesammelt

Auch an anderer Stelle sprach er Argauer, der auch außerhalb seiner regulären Arbeitszeit großes Engagement zeigte, Dank aus. Manche Kommunen, so Bläse, hätten private Sicherheitsdienste eingestellt, Gmünd habe den Kommunalen Ordnungsdienst und Argauer sei Mitglied der Lenkungsgruppe gewesen. Auch als es darum ging, Menschen für den Förderverein zu gewinnen und Benefizveranstaltungen in die Wege zu leiten, war auf Argauer Verlass. Weit über 50 000 Euro seien bisher gesammelt und wieder in Projekte investiert worden, so Bläse.

Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand ist Argauer aktiv im Förderverein mit dabei; im vergangenen Jahr wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt, Vorsitzender ist Bürgermeister Bläse.

Wichtigkeit der Prävention erkannt

Helmut Sailer vom Polizeipräsidium Aalen hob die Einzigartigkeit des Preises hervor und erinnerte sich an den Beginn seiner Arbeit bei der Polizei. Beide, Sailer und Argauer, haben 1976 ihre Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei begonnen. „Da ging es zur Sache“, so Sailer mit Blick auf den Terrorismus damals durch die RAF. „In der Praxis hatten wir kaum Luft für die Prävention“, so Sailer. Auch zu Zeiten der Pershing-Stationierung einige Jahre später in Mutlangen blieb für Argauer nicht viel Zeit für Prävention und dergleichen. „Jemand, der solch eine Biografie hat, ist anders geprägt“, so Sailer. Argauer habe erkannt, wie wichtig die Prävention ist. Und er habe es als einer der wenigen geschafft, dafür zu sorgen, dass es in jedem Polizeirevier in seinem Bereich jeweils einen Zuständigen für die Prävention gab.

Argauer dankte jenen, die dazu beigetragen haben, dass in all den Jahren 50 000 Euro für den Förderverein zusammengekommen sind. Eines aber sei nicht gelungen: „Das schlechte subjektive Sicherheitsgefühl in Gmünd zu verbessern.“ Die realen Zahlen hätten eine ganz andere Sprache gesprochen. Hier, so ist sich Argauer sicher, steht seinem Nachfolger Gerald Jüngel und dessen Team eine Herkulesaufgabe bevor.