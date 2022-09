Einen Stromschlag hat ein 21-jähriger Auszubildender erlitten, als er am Freitag gegen 14 Uhr in einer Firma ein mit der Demontage von Lampen an einem Ausbildungsstück beschäftigt war.

Er hatte vor Beginn der Arbeiten vergessen, die Lampen auszustecken und kam an die stromführenden Kabel.

Hierbei wurde er leicht verletzt. Er musste zur Beobachtung im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.