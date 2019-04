Anwohner werden durch Schüsse aufgeschreckt.

Bei der Polizei sind am Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr mehrere Anrufe eingegangen, bei denen Schüsse in der Oderstraße gemeldet wurden. Der Schütze sei nach dem Schießen vom Balkon in ein Haus gegangen.

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd fuhren unverzüglich den genannten Ort an. Dort trafen sich auf einen 33-Jähriger, der abstritt, geschossen zu haben. In seiner Wohnung konnte jedoch eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition gefunden und beschlagnahmt werden.