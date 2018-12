Angriff mit Baseballschläger: 25-Jähriger flüchtet in Kneipe

Ein 25-Jähriger hat sich in Schwäbisch Gmünd am Sonntagabend in eine Kneipe geflüchtet. Der Mann wurde laut Polizeibericht am Kalten Markt angegriffen. Mehrere Männer seien auf ihn losgegangen.

Nachdem der 25-Jährige mehrere Faustschläge abwehren konnte, holte ein 28-Jähriger einen Baseballschläger aus dem Auto und wollte damit auf den Mann losgehen. Er rettete sich in eine Kneipe und hielt die Tür von innen zu. Daraufhin floh der 28-Jährige mit dem Auto.

Als der 25-Jährige den Vorfall bei der Polizei meldete, stellte sich heraus, dass sich die Männer kennen und der Streit vermutlich aus persönlichen Differenzen heraus entstand. Die Ermittlungen dauern laut Bericht an.