Am Ostermontag: Auto angezündet an der Schwäbisch Gmünder Rauchbeinschule

Das sieht man bei uns im Ostalbkreis auch nicht alle Tage. In Schwäbisch Gmünd ist ein Auto offenbar mutwillig angezündet worden.

Bislang unbekannte Täter setzten am Montagmorgen, gegen 2.35 Uhr, in der Oberbettringer Straße auf Höhe der Rauchbeinschule einen VW Polo in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Der VW wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7 500 Euro.