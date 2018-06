Einen besonderen Weg zum Fachlehrer gibt es für „Quereinsteiger“ mit einem Mittleren Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Am Pädagogischen Fachseminar in Schwäbisch Gmünd werden zwei Ausbildungsgänge dafür angeboten.

An der Abteilung für musisch-technische Fächer werden Fachlehrerinnen und Fachlehrer für die Fächer Alltagskultur-Ernährung-Soziales, Bildende Kunst, Sport und Technik für den späteren Einsatz an Grund-, Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen ausgebildet.

An der Abteilung Sonderpädagogik am Pädagogischen Fachseminar in Schwäbisch Gmünd und an der Außenstelle in Heilbronn werden Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Sonderschulen) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie körperlich-motorische Entwicklung ausgebildet.

Beide Ausbildungsgänge dauern jeweils drei Jahre und erfolgen in einem Vorbereitungsdienst mit Ausbildungsgehalt.

Für die musisch-technische Ausbildung ist neben einer Berufsausbildung noch ein Jahr Berufspraxis nachzuweisen. Für die Ausbildung in Sonderpädagogik sind bestimmte Berufe wie zum Beispiel Physio-, Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger, Erzieherinnen oder Meister in einem Beruf Voraussetzung.

Informationsveranstaltungen über beide Ausbildungsgänge finden am Freitag, 6. Juli, von 15 bis gegen 17.30 Uhr im Hörsaal 1 des Hörsaalgebäudes der Pädagogischen Hochschule, Oberbettringer Straße 200, in Schwäbisch Gmünd statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nach einer allgemeinen kurzen Einführung besteht Gelegenheit, an Ständen mit Lehrenden und angehenden Fachlehrkräften ins Gespräch zu kommen, um sich über Aufnahmeprüfung und Ausbildung zu informieren.