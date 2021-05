Aggressiver Fahrer gefährdet andere

Am Sonntag um 20.20 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem VW Polo die Landstraße 162 von Böbingen in Richtung Heubach. Hinter dem Polo fuhr zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer VW Golf, welcher bereits zu diesem Zeitpunkt durch eine aggressive Fahrweise und dichtes Auffahren auffiel. Kurz vor der der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße reduzierte die Polo-Lenkerin vorschriftsmäßig ihre Geschwindigkeit, woraufhin der Golf-Fahrer überholte. Hierbei kam jedoch ein dunkelgrauer Mercedes entgegen. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, indem er stark abbremste und in Richtung Fahrbahnrand auswich. Der Golf-Fahrer scherte unmittelbar vor dem Polo wieder ein, so dass dessen Fahrerin ebenfalls zur Abbremsung gezwungen wurde. Das Kennzeichen des entgegenkommenden Pkw ist nicht bekannt. Die Polizei in Heubach bittet nun insbesondere den Fahrer des Mercedes beziehungsweise weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Rufnummer 07173 / 8776 zu melden.