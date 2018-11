Afrikanische Krippen in der Klosterkirche

In der Klosterkirche in Lorch wird am Samstag, 1. Dezember, eine Ausstellung mit afrikanischen Krippen eröffnet. Die Austellung zugunsten des Malaika Children’s Home in Kenia bliebt bis zum 2. Februar 2019 geöffnet.

Den ausgestellten Krippen sieht man das Leben in den großen Slums Kenias an: ein Sklavenboot, das zum Weihnachtsboot wird, oder ein VW-Beetle, auf dessen Dach Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten fliehen. Das sind nur zwei Beispiele von über 100 ungewöhnlichen Darstellungen der Geburt Christi.

Deutlich wird: Jede Kultur und jede Kunsttradition findet ihre eigene Möglichkeit, Weihnachten darzustellen. So ist für Schwarzafrikaner Jesus auch wirklich zu ihnen gekommen und in ihre Kultur hineingeboren worden, als die Heilige Familie endlich dunkelhäutig sein durfte. Alle Krippen kommen aus der Sammlung, die Bernadetta Azuna Schneider und ihr Mann, Pfarrer Willy Schneider, über Jahrzehnte zusammengetragen haben. Beide wohnen jetzt in Ottenhöfen im Schwarzwald.

Schneider arbeitete als Pfarrer in der badischen Landeskirche und als Auslandsbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschland in Kenia. Dort lernte er seine Frau Asuna kennen. Beide gründeten im Westen Kenias vor gut 20 Jahren zusammen mit anderen das MalaikaChildren’s Home. Dort leben Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder deren Eltern nicht für sie sorgen konnten. Malaika bedeutet Engel. 135 Kinder lernen hier ein verlässliches Zusammenleben in familienähnlichen Strukturen und können eine sehr gute Schule besuchen. Zudem werden 40 weitere Jugendliche unterstützt bei ihrer Ausbildung in Internaten, Seminaren und an der Universität.