Schürfwunden und Prellungen zog sich ein Achtjähriger am Sonntagmittag zu, als er gegen 13 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Der Junge lief in der Hauptstraße in Hussenhofen vor einem geparkten Fahrzeug auf die Straße, wo er vom Wagen eines 45-Jährigen erfasst wurde, der zeitgleich das geparkte Fahrzeug passierte.