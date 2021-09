85-Jährige wird in ihrer Wohnung überfallen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen gegen 00.45 Uhr über ein Fenster in die Wohnung einer 85-Jährigen in der Rechbergstraße eingestiegen. Nachdem die Wohnungsinhaberin aufgrund der Geräusche erwachte, zwang der Eindringling die Seniorin leise zu sein. Da die 85-Jährige kein Geld in der Wohnung hatte, durchsuchte der Unbekannte die Wohnung und entwendete Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert, ehe er die Wohnung wieder verließ.

Die alte Dame konnte den Räuber folgendermaßen beschreiben. Er ist zwischen 30 und 32 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat eine sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Hose und einer schwarzen Mütze ohne Schild. Zudem hatte der Mann eine rote Stofftasche dabei. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne einen erkennbaren Akzent.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben bislang erfolglos. Noch in der Nacht wurden die ersten Ermittlungen vom Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd übernommen und am frühen Morgen zuständigkeitshalber an das Kriminalkommissariat Aalen übergeben.