Ein 81-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall, der sich am Montag auf der B29 ereignet hat, in einer Klinik verstorben. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurde wegen ihrer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 80-Jährige war am Montagnachmittag war auf der Bundesstraße in Richtung Aalen zwischen Schwäbisch Gmünd und Iggingen unterwegs, als er auf Höhe Hussenhofen zunächst leicht nach links kam und hier zunächst mit seinem Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto eines 36-Jährigen streifte.

Nach dieser ersten kleineren Kollision geriet der Wagen des Unfallverursachers weiter nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 44-Jährigen.

Durch die Kollision wurde das Auto nach rechts abgewiesen und kam letztlich auf seiner Richtungsfahrbahn zum Stehen. Der Lkw geriet nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in Richtung Aalen fahrenden Wagen eines 37-Jährigen.

Zwei Verletzte mussten mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Die B29 war zwischenzeitlich voll gesperrt. (Foto: Atilla Caliskan)

Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz; auch waren zwei Rettungshubschrauber vor Ort. Ab 15.45 Uhr war der Unfallbereich einspurig befahrbar, gegen 18.15 Uhr konnte die Strecke wieder komplett freigegeben werden.

Ein Lastwagen kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Foto: Atilla Caliskan)

