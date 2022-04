69-Jährige kommt von der Straße ab - Auto fängt Feuer

Der Wagen einer 69-Jährigen ist am Freitagabend nach einem Unfall in Brand geraten. Die Frau befuhr gegen 18.30 Uhr die Landstraße 1161 von Bargau in Fahrtrichtung Heubach. Aufgrund von Unachtsamkeit übersah sie den Kreisverkehr Zimmernnerstraße und fuhr mittig über die dortige bepflanzte Grünfläche. Bei der Überfahrt wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen und das Fahrzeug prallt gegen einen Bordstein, wo es letztlich zum Stehen kam. Kurz darauf fing der Pkw Feuer. Noch bevor das Fahrzeug in Vollbrand stand, konnte sich die Fahrerin selbstständig aus ihrem Pkw retten. Infolge des Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 13 Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Während der Unfallaufnahme und den anschließend durchgeführten Reinigungsarbeiten wurde der betreffende Streckenabschnitt voll gesperrt und es war eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtsachschaden circa 3000 Euro.