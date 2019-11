56-Jähriger stürzt auf einer Baustelle in die Tiefe

Etwa sechs Meter ist ein 56-jähriger Arbeiter am Mittwoch um 3 Uhr auf einer Baustelle in einem Sägewerk in Sulzbach-Laufen in die Tiefe gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann war mit Betonarbeiten beschäftigt, als er plötzlich durch ein notdürftig abgedecktes Loch in der Decke stürzte. Der Mann konnte sich selbstständig noch zu seinem etwa 50 Meter entfernten Firmenfahrzeug schleppen und von dort aus Hilfe rufen. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.