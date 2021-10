45-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung.

In seiner Wohnung in der Weißensteiner Straße hat ein 45-Jähriger einen Elektroherd betrieben, in dessen unmittelbarer Nähe er Kleidungsstücke und Nahrungsmittel gelagert hatte. Diese entzündeten sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr.

Eine Anwohnerin, die durch den Geruch aufgeschreckt wurde, läutete an der Wohnungstüre des Mannes, der jedoch die Türe lediglich kurz öffnete und sie dann wieder schloss. Die Frau verständigte die Rettungskräfte, von denen die Türe dann geöffnet wurde.

Die brennenden und verbrannten Kleidungsstücke wurden von Kräften der Feuerwehr auf den Balkon geschafft. Der 45-Jährige saß auf seinem Sofa. Nachdem er auf Ansprache nicht reagierte, musste er aus der Wohnung getragen werden. Gegen die ärztliche Untersuchung wehrte er sich vehement, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Um dies zu verhindern, trat er nach den eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann, der eine Rauchgasvergiftung erlitt, stand augenscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss.