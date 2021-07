38-Jähriger flieht wegen offenen Haftbefehls – Polizei feuert bei Verfolgung Schuss ab

Eine zivile Polizeistreife hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Klarenbergstraße in Schwäbisch Gmünd einen 38-jährigen Fußgänger kontrolliert Als dieser die Ansprache und die beabsichtigte Kontrolle der Beamten ignorierte und wegrannte, verfolgten die Beamten den Mann.

Im Rahmen dieser Verfolgung gab ein Beamter einen Signalschuss mit der Dienstpistole ab. Es wurden weitere Beamten hinzugezogen, woraufhin der 38-Jährige kurze Zeit später von den Beamten eingeholt und dingfest gemacht wurde.

Offener Haftbefehl

Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen einer noch zu verbüßenden Restfreiheitsstraße vor, weshalb er festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.