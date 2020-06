Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in der Kleindeinbacher Straße in Schwäbisch Gmünd ist ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden.

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Volvo am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Kleindeinbacher Straße anhalten. Eine 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.