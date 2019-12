28-Jährige wird bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Ein 77-Jähriger hat am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Eine Person ist bei dem Unfall verletzt worden.

Am Freitag, gegen 17.38 Uhr, befuhr laut Polizeiinformationen ein 77-Jähriger die B297 in Richtung Wäschenbeuren. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommen Auto einer 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in eine Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.