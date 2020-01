27-Jähriger randaliert in der Wohnung seiner Eltern.

Vier Streifen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers mussten am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in die Hölderlinstraße ausrücken, nachdem ein 27-Jähriger in der elterlichen Wohnung randaliert hatte. Der junge Mann, der unter anderem eine Glastüre eingeschlagen hatte, war bereits auf der Straße zu hören. Ihm wurden ein Platzverweis und ein mehrtägiges Annäherungsverbot ausgesprochen.