(an) - Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf ein haltendes Auto aufgefahren und hat diesen auf ein Drittes geschoben. Auf der Lorcher Straße musste gegen 14.20 Uhr ein Auto verkehrsbedingt halten, worauf der nachfolgende Fahrer nicht mehr bremsen konnte. Der Unfallverursacher und der Fahrer, auf der er aufgefahren war, wurden mit leichten Verletzungen in die Stauferklinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.