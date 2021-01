24-Jährige schleudert mit ihrem Wagen in die Rems

Am Samstagabend gegen 20 Uhr ist ein Auto auf der B29 ins Schleudern gekommen und beinahe in die Rems gefahren.

Die 24-jährige Mercedesfahrerin war auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Mögglingen kam die junge Frau aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, so die Polizei. Der Wagen touchierte die Leitplanke auf der linken Seite und schleuderte anschließend die Böschung auf der rechten Seite hinunter. Das Fahrzeug kam schließlich in der Rems zum Stillstand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 30 bis 40000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke und der Flurschaden belaufen sich auf etwa 500 Euro.