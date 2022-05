23-Jährige sexuell belästigt - Zeugin gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, im Bereich der Brücke am Forum, eine 23-jährige Frau sexuell belästigt. Ein bislang unbekannter Mann fasste der jungen Dame zunächst an die Schulter und im weiteren Verlauf an den Po. Nachdem er daraufhin von einer bislang unbekannten Frau angesprochen wurde, ließ er von der 23-Jährigen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 35-Jahre alt und schlank. Er hatte kurze braune Haare und trug ein pink-rotes T-Shirt und eine weiße Sweatshirt-Jacke. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, die den unbekannten Mann auf sein Verhalten angesprochen hat, sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.